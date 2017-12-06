В Керчи в ближайшие недели обследуют аварийное жильё

После обрушения части корпуса КГМТУ, жилищно-коммунальные службы города оживились. Так, в Керчи создаётся специальная комиссия по определению того жилья, которое «завтра упадёт».

Как рассказали журналистам КерчьИНФО в Управлении ЖКХ, сегодня в городской Администрации прошло аппаратное совещание под руководством Сергея БОРОЗДИНА, Романа КИРИЧЕНКО с участием профильных предприятий города. В ходе совещания Управлению ЖКХ поручили создать комиссию по аварийному жилью.

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Обрушение части учебного заведения стало показательным: «Дома, которые грубо говоря «плохо стоят» будут обследованы в ближайшие полторы недели. И будем предлагать людям альтернативу временного переселения в так называемый манёвренный фонд. Под эти цели уже нашли муниципальные общежития» – рассказал КерчьИНФО источник. В планах комиссии по аварийному жилью осмотр 30-40 домов на территории Керчи.

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