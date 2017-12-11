В Керчи в этом году в авариях погибли 17 человек

В последнее время в Керчи происходит большое количество аварий – сбивают пешеходов, происходят столкновения автомобилей, статистика жертв – пугающая. ГИБДД Керчи призывает пешеходов и водителей к строгому соблюдению Правил дорожного движения.

С начала этого года по данным ГИБДД в Керчи зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 17 человек погибло и 103 получили травмы различной степени тяжести. С участием детей произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один ребенок погиб и 20 травмировано.

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С целью снижения уровня дорожно-транспортного травматизма на оживленных участках дороги, где расположены нерегулируемые пешеходные переходы, инспектора ГИБДД проводят разъяснительные беседы по знанию ПДД как с пешеходами, так и водителями.

В ГИБДД напоминают о том, что дорога – место повышенной опасности и соблюдение простых правил дорожного движения может сохранить Вашу жизнь!

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