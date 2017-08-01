В Керчи в результате ДТП пострадал пенсионер

Вчера вечером в Керчи произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал пассажир автобуса.

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции, 31 июля в 21:25 в Керчи произошла дорожная авария. Автобус НЕФАЗ, за рулем которого сидел водитель 1956 года рождения, двигался по ул. Свердлова со стороны ул. Ворошилова в направлении центра города.

Читайте: Следующий из Керчи рейсовый автобус стал участником ДТП

На пути следования транспортного средства возникло препятствие в виде перестраивающегося с левой на правую полосу автомобиля. Водитель автобуса применил экстренное торможение, в результате которого, в салоне автобуса произошло падение пассажира 1948 года рождения.

В результате падения пассажир получил закрытый перелом 5-го и 6-го ребер слева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

