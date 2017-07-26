В Керчи в результате ДТП пострадал ребенок

Вчера в Керчи по ул. Генерала Петрова, недалеко от дома №3, произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 21140 наехал на двух пешеходов.

В момент происшествия пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля 1964 года рождения двигался по ул. Горького со стороны ул. Еременко в направлении ул. Генерала Петрова.

В результате ДТП пострадали оба пешехода, один из которых оказался шестилетним ребенком. По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции РК, ребенок получил серьезный ушиб головы, вследствие которого образовалась подкожная гематома, ссадины на лице и руках, а также ушиб коленных суставов.

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Травмы второго тридцатидвухлетнего пешехода оказались такими же серьезными: ушиб головы, и коленных суставов, гематомы теменной области головы и ссадины.

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