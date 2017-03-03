В Керчи в срочном порядке назначен новый замглавы администрации

Со второй попытки, но все-таки состоялась внеочередная 63 сессия городского совета в Керчи. У главы городской администрации появился новый заместитель.

В здании керченского городского совета состоялась внеочередная сессия. Однако необходимое для кворума количество удалось собрать лишь со второго раза в 17:00.

В ходе сессии депутатским корпусом была принята повестка дня, которая состояла из двух вопросов: расширение списка услуг муниципалитета и утверждение в должности нового заместителя главы администрации города.

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В итоге им стал Николай Зотов, у которого за плечами более 10 лет работы в муниципальных и областных органах власти на руководящих должностях. Напомним, что Николай Зотов, будучи начальником департамента спорта и туризма Ивановской области, подозревался в растрате 50,6 миллионов рублей (уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления).

СПРАВКА КЕРЧЬИНФО

Зотов Николай Николаевич родился 17 октября 1984 года в г. Иваново Ивановской области. В 2006 году закончил ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет» по специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация юрист; в 2007 году закончил вышеназванный университет по специальности «Финансы и кредит», присвоена квалификация экономист.

Трудовая деятельность:

08.2006 — 10.2007 — главный специалист отдела правовой экспертизы и контроля управления правового сопровождения и контроля Администрации города Иваново;

10.2007 — 11.2008 — главный специалист — юрист отдела генерального плана информационного обеспечения и правового сопровождения градостроительной деятельности, консультант — юрист управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иваново;

11.2008 — 01.2011 — начальник отдела территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью департамента строительства и архитектуры Ивановоской области, г. Иваново;

02.2011 — 03.2011 — председатель комитета Ивановской области по спорту Правительства Ивановской области, г. Иваново;

03.2011 — 12.2012 — начальник департамента спорта и туризма Ивановской области Правительства Ивановской области, г. Иваново;

12.2012 — 02.2013 — директор Областного государственного предприятия «Агентство развития Ивановской области», г. Иваново;

02.2013 — 08.2013 — первый заместитель главы администрации, руководитель комплекса развития инфраструктуры района Администрации Юрьевского муниципального района, г. Юрьевец;

08.2013 — 01.2014 — первый заместитель главы администрации, руководитель комплекса развития инфраструктуры района и социальной сферы Администрации Юрьевского муниципального района, г. Юрьевец;

02.2014 — 09.2014 — начальник департамента спорта и туризма Ивановской области Правительства Ивановской области, г. Иваново;

10.2014 — 02.2016 — заместитель начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области Правительства Ивановской области, г. Иваново;

04.2016 — 01.2017 — советник директора по негосударственной экспертизе общего отдела автономного государственного учреждения Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области», г. Иваново.

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