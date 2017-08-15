В Керчи вечерние пробки (фото)

Центр города погряз в пробках. Движение по главным улицам крайне затруднено.
После окончания рабочего дня на керченских улицах образовались серьезные пробки.
Вероятно, жителей и гостей горда испугал дождь, поскольку транспортных средств на местных дорогах в центральной части после 17:00 вечера скопилось много.
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В обе стороны автомобилям приходится длительный промежуток времени передвигаться по загруженным участкам дорог.
Так, наиболее тяжелая ситуация на улицах Маршала Ерёменко, Кирова, Советской, Адмиралтейском проезде и Карла Маркса.
Планируя поездки, лучше избегайте центра города в ближайшее время, дабы не потерять время в пробке.
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