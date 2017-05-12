В Керчи владельцы «обреченных» дач ждут конкретики в ответах чиновников

Дачные участки вблизи микрорайона «Солнечный» попадают под снос согласно плана строительства автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

По информации сайта KerchINFO, к владельцам участков должны были приехать чиновники Министерства транспорта РФ. Однако присутствовали на встрече представитель застройщика – АО «ВАД» и заказчика из Росавтодора.

По факту эти люди не смогли ответить на вопросы жителей, в частности, когда будет выделена компенсация за участки.

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«Мы не против строительства (Керченского моста и трассы «Таврида» — ред.), мы — «за». Но, должностные лица рассказывают нам совершенно разные истории», — рассказал журналисту КерчьИНФО, один из членов дачного кооператива Геннадий.

Он объяснил, что участки в кооперативе «Залив» в большинстве своем не приватизированные, поэтому компенсация за них не предусмотрена по закону. Однако те, кто успел пройти процедуру приватизации должны получить денежные средства, другим – пообещали новые участки.

Геннадий рассчитывает получить участок в районе Верхнего Солнечного, который не хуже по качеству.

Сейчас жители задаются главным вопросом — когда эти участки будут выделены. Также керчане рассчитывают на помощь государства с последующим переездом.

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