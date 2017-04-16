В Керчи во время вызова «Скорой» «подрезали» фельдшера

В Керчи во время вызова «Скорой» «подрезали» фельдшера
Апрель 16 23:08 2017

На молодого сотрудника скорой помощи напал мужчина. По предварительной информации, во время вызова на фельдшера напал мужчина, который нанес несколько ножевых ранений. Медицинского работника доставили в больницу.

Как сообщили журналистам KerchINFO.com сотрудники скорой помощи, около девяти часов вечера бригада работала на вызове, когда случилось происшествие.

Мужчина в состоянии опьянения нанес фельдшеру три ножевых ранения в область грудной клетки и живота. В следствии проникающих ранений к парня задета печень. На место прибыли сотрудники полиции.

Читайте: В Керчи в аварию попала «Скорая помощь»

Пострадавшего медработника доставили в хирургическое отделение первой керченской больницы.


Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!