В Керчи во время вызова «Скорой» «подрезали» фельдшера

На молодого сотрудника скорой помощи напал мужчина. По предварительной информации, во время вызова на фельдшера напал мужчина, который нанес несколько ножевых ранений. Медицинского работника доставили в больницу.

Как сообщили журналистам KerchINFO.com сотрудники скорой помощи, около девяти часов вечера бригада работала на вызове, когда случилось происшествие.

Мужчина в состоянии опьянения нанес фельдшеру три ножевых ранения в область грудной клетки и живота. В следствии проникающих ранений к парня задета печень. На место прибыли сотрудники полиции.

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Пострадавшего медработника доставили в хирургическое отделение первой керченской больницы.



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