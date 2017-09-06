В Керчи водитель наехал на упавшего пешехода

В Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.Вчера, 5 сентября 2017 года, в 16:30 водитель автомобиля «НИССАН Х-ТРЭЙЛ» 1966 года рождения, двигаясь в Керчи по ул. Горького со стороны ул. Пошивальникова в направлении улицы Фурманова, напротив дома № 24, совершил наезд на лежачего пешехода.

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Последний, в свою очередь, переходил дорогу в не установленном месте и упал перед автомобилем.

В результате ДТП пострадал пешеход 1992 года рождения.

Диагноз: ЗЧМТ, ушиб грудной клетки, ссадины, ушибы.

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