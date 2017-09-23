В Керчи водитель сбил пожилого пешехода

Керчанин, выезжая со двора, сбил пешехода. Последний, в свою очередь, переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Вчера, 22 сентября 2017 года, в 17:10 водитель автомобиля «ВАЗ 21124» под управлением гражданина 1994 года рождения, выезжая с внутри дворового проезда ул. Марата д. №2, при повороте налево, осуществил наезд на пешехода.

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Гражданин 1950 года рождения переходил проезжую часть в не установленном месте справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал: пешеход 1950 г.р.

Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы головы, ссадины, ушибы тела.

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