В одном из керченских районов восстанавливают уличное освещение. Об этом сообщает Глава городского совета Керчи Лариса Щербула на своей странице в соцсети.

Глава муниципалитета в рамках рабочего объезда города осмотрела, как продвигаются работы по восстановлению уличного освещения в районе остановки «Телецентра» по дороге в район Аршинцево.

«Задействовано сразу несколько единиц техники. Две вышки работают параллельно, чтобы в максимально сжатые сроки устранить неполадки», — сообщает Лариса Щербула.

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Следует отметить, что в данном районе уже в течении некоторого времени отсутствует уличное освещение.

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