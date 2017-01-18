Керченский Вечный Огонь будет восстановлен. На День освобождения города достопримечательность должна быть готова. Об этом сообщает глава администрации Керчи Владимир Подлипецев на своей странице в соцсети.

Чиновник убеждён, что одной из важных городских задач является восстановление Вечного Огня в Сквере Славы.

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«Одна из стенок Вечного Огня в Сквере Славы обвалилась и разбилась на кусочки. Впереди День освобождения города и мы обязаны провести все необходимые работы к этой священной для всех керчан дате», — отмечает Владимр Подлипенцев.

Напомним, что Глава администрации города также отметил, что пришло время решить проблему со стеной из красного кирпича на площади Ленина, поскольку конструкция сильно осыпается.

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