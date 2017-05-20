В Керчи возле кладбища нашли бомбу

Сегодня специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по уничтожению авиационной бомбы весом 50 килограммов.

Авиабомбу нашли местные жители в районе кладбища поселка Партизанский. На место прибыли специалисты, которые идентифицировали ее как фугасную.

Стоит отметить, что в Керчи подобные находки – не редкость, впрочем, как и по всему Крыму.

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По данным пресс-службы МЧС России по РК, авиабомбу погрузили на автомобиль и отвезли на специальный полигон, где благополучно уничтожили.

«После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были. Всего в операции было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники», — рассказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения и немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы или по телефону «101».

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