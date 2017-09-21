В Керчи возобновляются шахматные турниры

В Керчи уже традиционными стали турниры по шахматам на выходных. Профессионалы и любители съезжаются в город со всего Крыма не только, чтобы продемонстрировать свой уровень игры, но и просто для того, чтобы провести время в компании единомышленников.

После большого шахматного фестиваля в Керчь возвращаются блиц-турниры. Принять участие в них может любой желающий.

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Место проведения: дворец спорта «Судостроитель».

Время начала: 12-00. Организаторы убедительно просят не опаздывать на игры. Контроль времени: 5 минут до конца партии без добавления.

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