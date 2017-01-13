В Керчи стартует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Сдача нормативов пройдет в два этапа. Об этом редакции KerchINFO.com рассказал директор Стадиона имени 50-летия Октября Олег Жмака.

В Керчи состоится первый этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сдача нормативов будет проходить в две стадии — 17 и 19 января. В нем примут участие ученики выпускных классов школ нашего города.

17 января участники пробегут легкоатлетический кросс, а 19 января будут сданы 4 норматива: подтягивание, сгибание/разгибание рук в упоре лежа, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места.

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«Зимний фестиваль — первый этап внедрения комплекса ГТО в нашем городе. Результаты учащихся, которые зарегистрировались на сайте мероприятия, пойдут им в зачет основного тестирования ГТО», — рассказывает Олег Жмака.

Второй этап комплекса состоится уже в середине февраля.

«Такие сроки пусть никого не пугают. Это делается для того, чтобы дети смогли использовать свои результаты при поступлении в ВУЗы, поскольку нам необходимо все документы отправить в Симферополь до 30 марта. Отсюда и сжатые сроки», — отмечает Олег Станиславович.

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Также руководитель стадиона акцентировал, что двери отдела ГТО открыты для всех керчан. Следовательно, если кто-то хочет сдать нормы, ему необходимо, прежде всего, зарегистрироваться на сайте, после этого прийти в отдел ГТО (административное здание стадиона) и обратиться к специалисту.

«Сдача норм ГТО предоставляет льготы при поступлении в ВУЗ, а для студентов-очников — повышенную стипендию», — рассказал директор стадиона.

Справка: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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