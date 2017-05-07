В Керчи впервые со времен СССР прошел турнир среди силовиков

На стадионе имени 50-летия Октября воплотили в жизнь идею, которая накануне обсуждалась за круглым столом в администрации Керчи – воссоздание турниров по футболу среди силовых министерств и ведомств в преддверии Дня Победы.

Организаторами выступили футбольный клуб «Океан» и городская администрация Керчи.

На центральном стадионе города собрались четыре команды, которые впоследствии показали ожесточенную борьбу: команда «Бастион» (прокуратура Севастополя), «Факел» (МЧС Керчи), «Динамо» (МВД Керчи) и «Ветеран-Д» (ветераны керченского клуба «Динамо»).

Результаты соревнований, посвященных 72-й годовщине Победы следующие:

Полуфиналы

«Динамо» (Керчь) – «Бастион» (Севастополь) 1-1 (4-3 пен.)

«Факел» (Керчь) – «Ветеран-Д» (Керчь) 1-1 (4-5 пен.)

Матч за 3-е место

«Бастион» (Севастополь) — «Факел» (Керчь) 7-3

Финал

«Ветеран-Д» (Керчь) — «Динамо» (Керчь) 3-2

Победителей и участников турнира наградили кубками и медалями. Стоит отметить, что на церемонии зачитали письмо от руководства Крымского футбольного союза, в котором организацию турнира охарактеризовали как незаменимый вклад в развитие футбола на полуострове.

Как рассказал журналисту КерчьИНФО играющий тренер команды-победительницы Сергей Викторович ХОРОШКО турнир прошел на хорошем уровне: был азарт, были эмоции. «Моя команда и я лично очень рады победе. Надеемся турнир получит свое продолжение в следующем году с бОльшим количеством команд. Наша команда с удовольствием вновь примет в нем участие»,- 0тметил Сергей Викторович.

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