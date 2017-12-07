В Керчи впервые создаётся своя муниципальная программа по аварийному жилью

Практика создания муниципальной программы по переселению горожан из аварийного жилья впервые реализуется в Керчи, единственном городе Крыма. Сейчас между коммунальными службами, Администрацией города и частными предпринимателями идёт обсуждение нюансов.

Как стало известно журналистам КерчьИНФО, городская программа по переселению в основном будет финансироваться инвесторами: «Мы будем привлекать частный капитал. Начнём с общежития на капитана Алиева 11. Есть уже инвестор. Сейчас будем обсуждать условия, как будем застраивать и правовые основания по выделению земельных участков. Возможен даже вариант пойти через собрание собственников, которые протокольно примут решение о реконструкции» – сообщил редакции источник.

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На Федеральную целевую программу по переселению из аварийного жилья на 2018 год выделено около 120 миллионов рублей. Как отмечают специалисты, это первая волна аварийного жилья с 2014 года, которая была не реализована по ФЦП.

На днях Министерству ЖКХ Крыма керченские власти совместно с местным ЖКХ представили несколько участков для строительства новых домов – 3 в районе Войкова и один в Аршинцево. В январе-феврале будущего года уже начнётся застройка: «В общей сложности там получится около 2600 кв.метров, 83 квартиры» – рассказал источник.

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Всего в Керчи 17 аварийных домов. Восемь из них – «зашли» в ФЦП, остальные 9 – постараются вписать в программу уже с 2020 года.

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