В Керчи впервые сразились в шведских шахматах

В минувшее воскресенье в Керчи впервые прошёл рождественский турнир по шведским шахматам. Керчане соревновались в самом «шахматном» месте города – ресторане «На Дворянской».

«Шведки» или шведские шахматы – вид игры, как правило для четырёх участников (команды по два человека). Играют на двух досках, снятые фигуры передаются партнёру. Обычно в шведские шахматы играют на время, и незнакомые с игрой люди, глядя на шахматистов, называют такую игру «сумасшедшим домом»: из-за быстрых ходов и постоянной передачи фигур. Керченские шахматисты уверены, что этот вид шахмат вносит в игру развлекательный характер.

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В рождественских соревнованиях принимали участие 5 команд. Как рассказали в городской шахматной федерации, с абсолютным результатом первое место заняла команда Наталья ИЛЬИНА – Иван СЕРДЮКОВ. Второе и третье места подели команды Абакаров Александр АБАКАРОВ – Шаповалов Максим ШАПОВАЛОВ и Таборов Андрей ТАБОРОВ – Валерий СТУПАК.

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