Вся Россия 10 февраля празднует День Памяти А. С. Пушкина. Этому событию посвящена образовательная программа «Музейная ассамблея» — «Пушкин и Керчь». Она проводится для учащихся 8-А класса гимназии №2 им. В.Г.Короленко. Об этом сообщает пресс-служба «Восточно-Крымского ИКМЗ».

Автор образовательных программ, заведующая научно-просветительным отделом Макарова Н.А. Восточно-Крымского историко-культурного заповедника проводит ежегодно. И каждый раз для молодого поколения открываются новые страницы жизни и творчества великого поэта, а также его впечатлений о древностях Керчи и Крыма. Крыму посвящены самые пронзительные поэтические страницы творчества Пушкина.

На эту встречу приглашен исследователь пушкинской темы и знаток краеведения старший научный сотрудник заповедника Санжаровец В.Ф.

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Слушателям предстоит узнать о впечатлениях от увиденного в Керчи из писем Пушкина брату Льву и другу лицейских лет Антону Дельвигу и даже по часам проследить маршрут пребывания Пушкина в Керчи, получить ответы на многие любопытные вопросы по поводу белых пятен на карте керченской пушкинианы. Узнать о друзьях Пушкина – семействе Раевских из сообщения Н.А.Макаровой, а также поучаствовать в мастер-классе чтецов «Я читаю Пушкина».

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