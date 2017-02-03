В Керчи пройдет научно-просветительское мероприятие «Гостиная на Дворянской». Об этом сообщает пресс-центр «Восточно-крымского ИКМЗ».

В далёком 1820 году великий Александр Пушкин провёл несколько недель в «благословенной Тавриде». Места, которые он посетил, с тех пор сильно преобразились. Прежними осталась лишь природа: горы, море, и солнце, которые и воспел поэт в своих произведениях.

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В Керчи «Восточно-крымский ИКМЗ» 16 февраля 2017 года проводит встречу в формате научно-просветительного мероприятия «Гостиная на Дворянской», на которую приглашает всех творческих и небезразличных к прекрасному жителей города. Гостей ожидает музыкально-поэтическая композиция «Дум высокое стремленье…» с участием преподавателей и учащихся театрального и музыкального отделений Детской школы искусств им. Р.В.Сердюка.

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