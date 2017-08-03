В Керчи встретятся участники сразу двух автопробегов

Через Керчь пройдут сразу два авмтомобильных пробега. Они пересекутся в городе на грядущих выходных. Об этом сообщает пресс-служба администрация Керчи.

5 августа в Керчь прибудут участники сразу двух автомобильных пробегов из разных точек России.

Один из пробегов был организован участниками ОО «Офицеры России» Республики Башкортостан. Мероприятие проходит под слоганом «Башкортостан – Крым: две республики – один мир». Пробег стартовал в Уфе.

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Полный маршрут автомобильного пробега из Башкортостана выглядит следующим образом: Уфа-Самара-Саратов-Волгоград-Краснодар-Анапа-Тамань-Керчь-Симферополь-Севастополь-Ялта-Алушта-Судак.

Второй же автомобильный пробег был организован членами «Комитета по сохранению памяти героев подвига самопожертвования». Его реализацию поддерживает Государственная Дума и Общественная палата РФ.

Главной идеей этого пробега — взаимодействие в вопросах сохранения памяти героев, организации практической деятельности по благоустройству мест захоронений, памятников и обелисков, вовлечения в патриотическое движение более широких слоев населения.

Таким образом, уже в эту субботу керчане смогут стать свидетелями сразу двух автомобильных пробегов.

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