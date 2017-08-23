В Керчи введены запреты из-за погоды

Из-за высокой температуры на улице руководство Керчи ввело ряд ограничений на деятельность горожан. В регионе сохраняется IV и V класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.
С 15 августа на территории Керчи действует Постановление о введении особого противопожарного режима и режима повышенной готовности.
Согласно данного документа, на всей территории Керчи запрещено:
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Нарушение запрета влечет за собой наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей.
Если же вы стали свидетелем пожара или возникновения чрезвычайной ситуации – сообщайте в ЕДДС по номеру «112» или «101».
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