В Керчи введены запреты из-за погоды

Из-за высокой температуры на улице руководство Керчи ввело ряд ограничений на деятельность горожан. В регионе сохраняется IV и V класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

С 15 августа на территории Керчи действует Постановление о введении особого противопожарного режима и режима повышенной готовности.

Согласно данного документа, на всей территории Керчи запрещено:

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посещение гражданами лесных массивов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием на данных территориях);

разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков.

Нарушение запрета влечет за собой наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей.

Если же вы стали свидетелем пожара или возникновения чрезвычайной ситуации – сообщайте в ЕДДС по номеру «112» или «101».

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