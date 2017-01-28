Россиян обяжут платить за отдых в Крыму курортный сбор.

В начале марта 2017 года будут приняты необходимые поправки в законодательстве. И уже в этом году туристический сбор будет введен в некоторых курортных регионах России.

Такой сбор коснётся не только городов республики, в частности Керчи, но и Алтайского и Краснодарского краев и также курортов Кавказских минеральных вод. То есть, все россияне и гости зарубежья, которые захотят отдохнуть в какой-нибудь из этих туристической зоне, будут обязаны уплатить курортный налог.

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Президент РФ Владимир Путин назвал такой налог целесообразной и полезной мерой для улучшения курортной инфраструктуры, но предупредил, что задирать чиновникам такие платежи он не даст.

Напомним, что законопроект о введении туристического сбора уже был представлен сенаторами на рассмотрение правительству. Власти негативно отреагировали на него и отменили, аргументируя это тем, что привлекательность отечественных курортов может серьезно снизиться.

Но в 2017 году введение туристического налога было одобрено президентом, заручившимся поддержкой губернаторов Алтайского и Краснодарского краев. В результате уже 1 марта 2017 года проект по введению курортного сбора вступит в силу.

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Правительства всех курортных регионов поддерживают такое введение главы государства и заявляют о том, что все средства пойдут на развитие туризма и курортной инфраструктуры.

Предварительно курортные регионы определили размер каждодневного налога с одного отдыхающего в 50-150 рублей. Руководство республики Крым заявило, что налог может быть одноразовым, а его лимит будет не более 300 рублей.

По предварительному мнению экспертов, такой налог может значительно понизить посещение популярных курортов России и «ударить по карману» туристического бизнеса.

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