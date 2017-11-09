В Керчи выбрали кандидатов в Молодёжный совет

В среду в Керчи прошло заседание Общественного совета, на котором определили кандидатов для Молодёжного совета города. Более 30 человек – представители общеобразовательных школ, колледжей, техникумов, ВУЗов, общественных организаций Керчи подали заявки на место участников в новый городской совет.

Из 33 заявок – выбрали 15. Как отмечает в социальной сети Facebook Сергей БОРОЗДИН, все члены организационного комитета внимательно изучили заполненные ребятами анкеты: «Некоторые фамилии находятся на слуху. Есть представители молодежного движения, которые уже хорошо зарекомендовали себя благодаря активному участию в жизни города».

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В ходе заседания, было решено, что срок полномочий молодёжного совета – два года, члены совета работают на общественных началах.

Молодежный совет при администрации города создают для того, чтобы учитывать интересы молодёжи при разработке нормативных правовых актов в области их прав, а также с целью изучения проблем молодого поколения. Первое заседание молодёжного совета пройдёт через несколько дней – члены нового совета обсудят дальнейшие планы работы, а также путём открытого голосования выберут председателя.

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