В Керчи выбрали участников «Вeauty Body» проекта

В Керчи стартовал 4 сезон спортивного проекта «Вeauty Body». В эти выходные прошел второй и последний кастинг участников. Проект переходит в самую сложную фазу – преображение.

Организаторы проекта уже в 4 раз призывают керчан присоединиться к здоровому образу жизни и создать идеальное тело.

«Этот проект создан с целью популяризации бодибилдинга. К нам пришли люди, которые вообще никак не связывали свою жизнь со спортом. Они решили в нашем проекте попробовать себя, как спортсмены», – рассказывает организатор проекта Наталья ПЕРШКО.

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За 14 недель участники будут стремиться к заданной цели. Изнурительные тренировки, правильное питание, отказ от вредных привычек, соблюдение рекомендаций куратора.

вне зависимости от того кто именно и в какой номинации победит, результат всегда один – идеальное тело, крепкое здоровье и естественная красота.



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