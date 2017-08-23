В Керчи выявили факт мошенничества в очереди МФЦ

В Крыму ужесточилась борьба с торговлей местами в очередях в Многофункциональные центры. Подобный случай зафиксирован в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ РК «МФЦ».

Сотрудниками МФЦ были выявлены подобные случаи нарушения в отделениях Керчи, Феодосии и Джанкоя.

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Начальники соответствующих отделений обратились в правоохранительные органы. Изъятые списки, по которым велись платные очереди, также переданы в полицию.

Напомним, что в Крыму участились случаи торговли местами в очередях в МФЦ. Это является нарушением законодательства, поскольку все услуги в госучреждения предоставляются бесплатно.

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