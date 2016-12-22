Общегородской утренник собрал сотни маленьких керчан, которые с удовольствием приняли участие в сказочном представлении. Дети переживали за новогодних персонажей, а в счастливом финале танцевали под песню Снегурочки.

Муниципальный утренник, который стал праздничной традицией в Керчи, собрал не только детей, но и взрослых. Полный зал ДК «Корабел», затаив дыхание, следил за разворачивающейся сказкой на главной сцене города.

Приятно, что родители с ответственностью подошли к празднику и большинство детей были наряжены в новогодние костюмы. Среди зрителей можно было увидеть Мальвину и Мушкетера, Зайчиков и Снежинок, Волшебников и Восточных красавиц.

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После театрализованного представления дети танцевали вместе со сказочными героями, пели песни, а самые везучие даже смогли сфотографироваться с Дедом Морозом.

После мероприятия в холле дворца культуры малыши получили сладкие подарки.

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