В Керчи хотят отремонтировать дорогу за 16 миллионов рублей

В Керчи планируют отремонтировать проезжую часть по улице Ворошилова. На ремонтные работы выделены средства из местного бюджета. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.
Управлением единого заказчика Администрация города Керчи Республики Крым был размещен аукцион на выполнение «ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым (ул. Ворошилова)».
Согласно документации, работы должны быть выполнены не позднее чем через 20 дней с момента подписания контракта с подрядчиком.
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Начальная (максимальная) цена работ – 16 501 049, 00 рублей. Финансирование производится из муниципального бюджета.
Электронный аукцион, на котором станет известен подрядчик работ, пройдет 28 сентября.
Согласно документации контакта, подрядчик должен:
Отметим, гарантийный срок выполненных по контракту работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Актов о приемке выполненных работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.
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