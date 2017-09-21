В Керчи хотят отремонтировать дорогу за 16 миллионов рублей

В Керчи планируют отремонтировать проезжую часть по улице Ворошилова. На ремонтные работы выделены средства из местного бюджета. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Управлением единого заказчика Администрация города Керчи Республики Крым был размещен аукцион на выполнение «ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым (ул. Ворошилова)».

Согласно документации, работы должны быть выполнены не позднее чем через 20 дней с момента подписания контракта с подрядчиком.

Читайте: Ремонт дорог в Керчи: на Мирошника новый асфальт

Начальная (максимальная) цена работ – 16 501 049, 00 рублей. Финансирование производится из муниципального бюджета.

Электронный аукцион, на котором станет известен подрядчик работ, пройдет 28 сентября.

Согласно документации контакта, подрядчик должен:

старый асфальтобетон удалить, основание очистить и при необходимости просушить;

основание подгрунтовать битумом, нагретым до 60 °С с выдержкой по времени, соответствующей нормативной документации;

на подготовленное основание уложить горячую асфальтобетонную смесь;

тщательно уплотнить асфальтобетонную смесь. Уплотнение должно обеспечить, требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжение в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием;

производить ремонт горячей асфальтобетонной смесью в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5 °С;

контролировать температуру готовой асфальтобетонной смеси в кузове каждого автомобиля-самосвала;

применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП;

ровность покрытия определять согласно ВСН 24-88. Согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (6) мм, остальные – до 5 (3).

Отметим, гарантийный срок выполненных по контракту работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Актов о приемке выполненных работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

