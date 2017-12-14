В Керчи хотят создать музей Крымского моста

Сотрудники Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника добиваются разрешения на размещение музея Крымского моста в Керчи. Ряд интересных экспонатов уже ждет своих посетителей.

Сегодня в Керчи прошла отчетная научная конференция «Музейные чтения», в которой подвели итоги работы ВКИКМЗ в 2017 году и рассказали о планах на будущее.

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Одним из самых интересных проектов будущего года стал музей Крымского моста. Этот проект уже имел начало в этом году. В керченской картинной галерее этим летом была представлена выставка «Крымский Мост. Фантастическая реальность». Эта действительно знаковая выставка. Такой проект имеет право на продолжение:

« Мы продолжаем бороться за то, чтобы музей моста был размещен на территории Керченского полуострова. И к числу наших положительных моментов, которые перетянут чашу весов в нашу сторону, мы относим передачу элементов выставки по Крымскому мосту, которая проходила в ГУМе», – отметила заместитель гендиректора ИКМЗ Наталья БЫКОВСКАЯ.

Сейчас эти экспонаты хранятся на территории ИКМЗ. Это некая база, которая может лечь в основу будущей выставки. На такие элементы музей не смог бы выделить финансирование. Да и масштабы экспонатов не позволяют на данный момент разместить их в выставочных залах объектов музея-заповедника. Уже в следующем году этот вопрос решится.

Планируется, что на выставке будут представлены археологические находки, найденные на территории строительства моста, макеты, строительная техника, фрагменты стройматериалов, одежда рабочих, уникальные фотографии, картины художников и многое другое.

Сотрудники музея-заповедника и многие керчане считают, что в нашем городе обязательно должен быть отдельный музей, который расскажет о стройке века ее современникам и будущему поколению.

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