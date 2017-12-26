В Керчи хотят создать официальную лигу КВН

Сегодня глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН встретился с представителями городского Клуба весёлых и находчивых. Ребята рассказали главе исполкома о своих планах, в частности, о создании официальной лиги КВН в Керчи.

Как сообщил Сергей БОРОЗДИН на своей странице в социальной сети Facebook, на будущий год ребята наметили очень много важных задач: «Создать и открыть официальную лигу КВН в нашем городе, создать команды веселых и находчивых на базе учебных учреждений, организовать официальный сезон игр КВН Официальной Региональной лиги КВН. В планах керченских КВН-щиков принять в Керчи Летний Кубок «Двух Морей» двух Центральных Лиг КВН».

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По мнению Сергея БОРОЗДИНА наши КВН-щики всегда достойно выступают и городские власти готовы во всех начинаниях поддерживать задумки весёлых и находчивых.

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