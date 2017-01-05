Около двух часов дня на автомобильном кольце в районе КУОР водитель не справился с управлением, вылетел на бордюр и снес фонарный столб.

Как сообщили журналистам сайта KerchINFO.com очевидцы, автомобиль «Хюндай Акцент» въехал на газон, сбил столб и остановился с другой стороны дороги. При этом свидетели утверждают, что машина при этом несколько раз перевернулась, об этом может свидетельствовать повреждения на кузове и грязь на крыше.

На месте работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

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