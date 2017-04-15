В Керчи юные акробаты показали свои таланты

В Керчи проходит открытое первенство по спортивной акробатике. Свои умения приехали продемонстрировать 94 участника.
Сегодня, 15 апреля, в ДК «Судостроитель» проходит Открытое Первенство по спортивной акробатике, посвященное Дню освобождения города Керчи.
Организаторами соревнований выступил керченский ДЮКФП, спортивный комитет и Федерация спортивной акробатики Крыма.
Крымские теренера — Заряда Надежда Яковлевна, Мальченко Мария Николаевна и Раушания Сакун (председатель спортивной акробатики Крыма).
В соревнованиях приняли участие дети от 6 до 17 лет.
Участники соревнуются по разрядным нормативам в соответствии с правилами международной федерации: женские пары, мужские пары, смешанные группы и женские группы (тройки). В целом в мероприятии приняли участие 94 ребенка.
Результаты читайте на сайте KerchINFO.com.