В Керчи юные акробаты показали свои таланты

В Керчи проходит открытое первенство по спортивной акробатике. Свои умения приехали продемонстрировать 94 участника.

Сегодня, 15 апреля, в ДК «Судостроитель» проходит Открытое Первенство по спортивной акробатике, посвященное Дню освобождения города Керчи.

Организаторами соревнований выступил керченский ДЮКФП, спортивный комитет и Федерация спортивной акробатики Крыма.

Крымские теренера — Заряда Надежда Яковлевна, Мальченко Мария Николаевна и Раушания Сакун (председатель спортивной акробатики Крыма).

В соревнованиях приняли участие дети от 6 до 17 лет.

Участники соревнуются по разрядным нормативам в соответствии с правилами международной федерации: женские пары, мужские пары, смешанные группы и женские группы (тройки). В целом в мероприятии приняли участие 94 ребенка.

Результаты читайте на сайте KerchINFO.com.



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