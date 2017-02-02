Сегодня состоялась встреча инвалидов г.Керчи с представителями городского департамента труда и соцзащиты и органами прокуратуры города, в ходе которой присутствующие обсудили острые и наболевшие проблемы и вопросы.

Приём граждан в формате «круглого стола» начался в 10 часов утра в здании керченского общества инвалидов.

Несмотря на отсутствие света в помещении и маленькие габариты комнаты, в которой проводился приём, на встречу пришло много членов городского общества инвалидов, чтобы рассказать о своих проблемах, а также получить психологическую и юридическую помощь. На встречу пришли двое представителей из прокуратуры, а также начальник управления труда и соцзащиты Леонова и начальник отдела по работе с инвалидами Машкова.

Встреча началась с отчёта органов прокуратуры об оказанной помощи людям с ограниченными возможностями за 2016 год. Из отчета стало понятно, что работа прокуратуры действенна и данная категория людей находится под защитой у правоохранительных органов.

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В ходе заседания стало известно, что самые распространённые проблемы инвалидов это: трудности в получении льгот, пенсий и пособий; нарушения в отношении инвалидов их жилищных и трудовых прав; халатное отношение к их проблемам многих государственных организаций; проблемы с пропиской и документами; аварийные жилищные условия и отсутствие жилья как такового; ограничения по доступности в социальных учреждениях; трудности в получении льготных лекарств и средств технической реабилитации.

Все керченские инвалиды пришли со своими индивидуальные вопросами, но была озвучена и общая проблема, которая создаёт трудности и сложности в жизни всех инвалидов города. Эта острая проблема — отсутствие в городе МСЭКа (медико-санитарной экспертной комиссии). На данный момент в Керчи по инвалидности зарегистрировано приблизительно 350 детей-инвалидов, их родителям очень тяжело добираться в Симферополь, где находится ближайший МСЭК, по всем возникающим вопросам и проблемам.

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Чиновники города пообещали, что будут решать данный вопрос на следующем заседании, которое состоится 7 февраля. Также, в конце встречи, правоохранительные органы пригласили всех людей с ограниченными возможностями приходить в здание прокуратуры за получением юридической консультации и помощи в составлении заявления по всем вопросам, которые будут возникать. Представители прокуратуры заверили, что при любом нарушении жилищных и трудовых прав инвалидов, будут немедленно включены органы прокурорского реагирования.

«Я довольна осталась этой встречей. В присутствии коллег и представителей разных государственных органов нам удалось обсудить проблемы УЖКХ и здравоохранения. К нам постоянно с похожими проблемами приходят люди, а теперь мы можем объяснить и подсказать, как решить их проблему, чтобы они не отчаивались и знали, что есть выход в решении какой-либо проблемы», — поделилась своим мнение о «круглом столе» глава керченского общества инвалидов Марина Мамуль.

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