В Керчи за неделю появилось 25 новорожденных

На прошлой неделе в Крыму на свет появилось 420 детей, среди которых оказалось 214 девочек и 206 мальчиков.



Город-герой Керчь вошел в первую пятерку городов, лидирующих по количеству новорожденных за период с 22 по 26 августа. Об этом сообщает Министерство юстиции Республики Крым.

Так, в Керчи за прошедшую неделю родилось 25 детей. В связи с этим Керчь заняла 5 место в рейтинге крымских городов по количеству новорожденных за прошедшую неделю, разделив свое место с городом Саки. Также в этот список вошел Симферополь (где родилось 4 двойни), Евпатория, Ялта и Бахчисарай.

Читайте: В керченском ЗАГС сообщили круглые цифры

Наиболее популярными мужскими именами на прошлой неделе были: Иван, Александр, Максим, Мустафа. Среди женских имен самой большей популярностью пользовались такие: Алёна, София, Софие, Полина, Виктория, Ксения.

Наиболее редкими и оригинальными мужскими именами оказались – Марк, Серафим, Спиридон, Аслан, Джасур, Ильмах, и женскими – Залькарнейн, Альфие, Мирра, Марго, Афина, Киара.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

