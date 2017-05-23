В Керчи задержали карманника

Керченскими оперативниками раскрыта серия фактов хищения личного имущества граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Керчи.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Керчи задержан ранее судимый 28-летний местный житель, подозреваемый в хищении личного имущества граждан.

Оперативниками установлено, что подозреваемый, находясь в местах значительного скопления людей, путем «рывка» похищал сумки граждан. Похищенным имуществом распоряжался по своему усмотрению.

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В ходе проведения следственных действий сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к совершению кражи денежных средств у местного жителя. На одном их рынков города, подозреваемый тайно похитил у керчанина кошелек с денежными средствами.

Жертвами преступных посягательств злоумышленника становились, в основном, люди пенсионного возраста.

Подозреваемый сознался в совершении трех аналогичных преступлений и написал явки с повинной. Похищенное у граждан имущество установлено и изъято полицейскими.

Следственным отделом и отделом дознания отдела полиции №1 УМВД России по г.Керчи возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного п.«г» ч.2 ст.158 (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем) и ч.1 ст.161 (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый в совершении преступлений находится под стражей.

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