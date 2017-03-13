В Керчи задержали преступника

На одной из керченских улиц сотрудники ведомства Росгвардии произвели задержание преступника, более полугода находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс—служба вневедомственной охраны управления Росгвардии по Крыму.

Наряд Росгвардии города Керчи во время своего патрулирования по улице Адмиралтейский проезд остановил подозрительно ведущего себя 51-летнего гражданина. Позже было выявлено, что задержанный уже более полугода находится в федеральном розыске и обвиняется в содеянии преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ. В ходе установления личности, было выявлено, что мужчина, является гражданином соседнего государства и с августа прошлого года находится в федеральном розыске за незаконное пересечение границы .

Читайте: Керчане оказались жертвами преступной группировки

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по городу Керчи доставили нарушителя в отдел полиции для передачи инициатору розыска.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

