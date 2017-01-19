Во время патрулирования на одной из улиц Керчи, наряд вневедомственной охраны Росгвардии привлекла внимание девушка, которая вела себя подозрительно. При проверке документов выяснилось, что с сентября 2016 года она находится в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.

В отношении 20-летней жительницы г. Тюмени следственными органами УМВД России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.1. Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество в сфере кредитования.

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Находясь под подпиской о невыезде, подозреваемая сумела скрыться. Девушка была объявлена в федеральный розыск.

В настоящий момент злоумышленница задержана и в ближайшее время будет передана инициатору розыска.

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