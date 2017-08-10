В Керчи загорелась квартира в многоэтажке

В одном из жилых домов Керчи произошел пожар. Загорелась квартира многоэтажки.

В Керчи случился пожар на четвертом этаже в квартире дома по улице Горького, 22. Огонь быстро распространился и перешел на квартиру сверху.

На место оперативно прибыли две пожарные машины и карета скорой помощи.

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По сообщениям очевидцев, владельцем квартиры, в которой произошел пожар, является женщина, злоупотребляющая алкоголем.

Пострадавших в результате происшествия не оказалось.

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