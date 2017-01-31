Руководство Керчи выделило в 2017 году около 15 миллионов рублей на капитальный ремонт учреждений, подведомственных управлению культуры города. Об этом информирует электронная версия бюджета Керчи на 2017 год — «Бюджета для граждан».

Согласно выше указанному документу, в течении 2017 года в Керчи будут отремонтировано 3 учреждения управления культуры Администрации города Керчи. Общая сумма, которая выделяется на капитальный ремонт зданий, — 14, 7 миллионов рублей.

Больше всех денег на ремонт получит МБУК «Городской дом культуры», больше известный керчанам как Драматический театр им. Пушкина. Сумма, выделенная на ремонт театра в 2017 году, составит 9,7 миллионов рублей.

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В список на капитальный ремонт попала и «Детская музыкальная школа №2», расположенная по адресу ул. Л.Толстого,51/21, которой государственный бюджет выделил 913 тысяч рублей.

Последней в списке оказалась библиотека им. В. Дубинина МБУК «КЦБС», которая находится на ул. Советская,17. На ремонт данного учреждения выделено 4,1 миллион рублей.

Напомним, что в 2017 году городским бюджетом были также предусмотрены денежные средства и на ремонт 8 образовательных учреждений.

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