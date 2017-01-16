На городских дорогах заасфальтировали выбитые латки. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

В преддверии Нового года на многих улицах города были выбиты латки, которые в значительной степени мешали движению транспорта. Из-за погодных условий подрядчику завершить ремонтные работы удалось только сейчас.

«Работами были охвачены улицы Дубинина, Урицкого, Мира, Орджоникидзе, Кирова, Сморжевского, Казакова, Кооперативный переулок и шоссе Героев Сталинграда. Погодные условия помешали предприятию «Крымдорстрой» выполнить текущий ремонт дорожного покрытия до нового года», — отмечает Владимир Подлипенцев.

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Также чиновник отметил, что выдолбленные на дорогах латки доставили массу проблем и неудобства водителям.

«Как только позволила погода, предприятие постаралось оперативно выполнить запланированный ремонт. На сегодняшний день эти работы завершены», — идет речь в сообщении.

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