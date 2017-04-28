В Керчи заморозили 31 стройку

Правительство Крыма обнародовало список объектов капитального строительства, которые протекают с нарушениями градостроительного, природоохранного и земельного законодательства.
По всей территории республики таких объектов выявлено 473 единицы. Из них на Керчь приходится 31 адрес.
Также власти Крыма просят и жителей региона помогать контролировать застройщиков. Для этого при выявлении фактов нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства в ходе возведения капитальных объектов строительства можно обращаться по электронной почте: stop.samostroi@yandex.ru.
Кроме того, можно разместить сообщения в социальной сети Фейсбук или направить их на личную страничку Главы Республики Крым в социальной сети Фейсбук с хэштегом #СтопСамострой.
Ниже редакция KerchINFO.com публикует полный список объектов капительного строительства в Керчи, по которым были выявлены нарушения.
Со списком по всему Крыму можно ознакомиться на правительственном сайте.
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