В Керчи заморозили 31 стройку

Правительство Крыма обнародовало список объектов капитального строительства, которые протекают с нарушениями градостроительного, природоохранного и земельного законодательства.

По всей территории республики таких объектов выявлено 473 единицы. Из них на Керчь приходится 31 адрес.

Также власти Крыма просят и жителей региона помогать контролировать застройщиков. Для этого при выявлении фактов нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства в ходе возведения капитальных объектов строительства можно обращаться по электронной почте: stop.samostroi@yandex.ru.

Кроме того, можно разместить сообщения в социальной сети Фейсбук или направить их на личную страничку Главы Республики Крым в социальной сети Фейсбук с хэштегом #СтопСамострой.

Ниже редакция KerchINFO.com публикует полный список объектов капительного строительства в Керчи, по которым были выявлены нарушения.

№ п/п Адрес объекта капитального строительства Наименование объекта капитального строительства 1 РК, г.Керчь, пер.Митридатский, 34 Реконструкция жилого дома 2 РК, г.Керчь, дом № 1 в районе микрорайона Нижний Солнечный Объект капитального строительства в виде трехэтажного здания жилого дома 3 РК, г.Керчь, дом № 2 в районе микрорайона Нижний Солнечный Объект капитального строительства в виде трехэтажного здания жилого дома 4 г.Керчь, ул.Борзенко, 16-а Строительство многоквартирного жилого дома 5 РК, г.Керчь, ул.Орджоникидзе, 119-а Строительство «Торгово-бытового комплекса, 1-ая очередь» 6 РК, г.Керчь, ул.Советская, 13 Строительство «Торгово-бытового комплекса, 1-ая очередь» 7 РК, г.Керчь, ул.Прибойная, 2 Реконструкция с расширением обслуживающего кооператива «Лодочный причал №249» под размещение лодочных боксов 8 г.Керчь, ул. Нижнеприморская, 28 Строительство объекта капитального строительства «Строительство здания по ул.Нижнеприморская, 28, г.Керчь» 9 РК, г.Керчь, ул.Нижнеприморская, 1 Строительство зданий 10 РК, г.Керчь, ул.Петровой Галины, 22 Реконструкция жилого дома 11 РК, г.Керчь, ул.Героев Сталинграда, 14-а Строительство 60-квартирного жилого дома 12 РК, г.Керчь, ул.Карла Маркса, 24-а Нежилые помещения 13 РК, г.Керчь, ул.К.Маркса, 27-а Реконструкция жилого дома с парикмахерской 14 РК, г.Керчь, ул.Госпитальная, 41 Жилой дом — строительство фундамента, первого и второго этажа 15 г.о. Керчь, ул.Орджоникидзе, 119 Строительство объекта без разрешительных документов 16 г.о. Керчь, ул. Свердлова, д. 72-а Строительство объекта без разрешительных документов 17 г.о. Керчь, ул. Карла Маркса, д. 27-а Реконструкция объекта без разрешительных документов 18 г.о. Керчь, ул. Козлова, 25 Строительство объекта без разрешительных документов на земельном участке не отведенным для этих целей 19 г.о. Керчь, Вокзальное шоссе, «Казенный сад», напротив остановочного павильона «Хлебозавод» Строительство объекта без разрешительных документов на земельном участке не отведенным для этих целей 20 г.о. Керчь, на пересечении ул.Жени Дудник и ул.Чернышевского (напротив дома № 6 по ул. Ж. Дудник) Строительство объекта без разрешительных документов на земельном участке не отведенным для этих целей 21 г.о. Керчь, ул.Лейтенанта Бувина (в районе дома № 3-б по ул.Горького) Строительство объекта без разрешительных документов на земельном участке, не отведенном для этих целей 22 г.о. Керчь, ул.Ивана Франко, 1 Строительство объекта без разрешительных документов 23 г.о. Керчь, ул.Кирова, 89-а Строительство объекта без разрешительных документов на земельном участке, не отведенном для этих целей 24 г.о. Керчь, ул.Гражданская, 1 Строительство объекта без разрешительных документов 25 г.о. Керчь, ул.Ульяновых, 3-б Реконструкция объекта без разрешительных документов 26 г.о. Керчь, в районе Индустриального шоссе на территории ПК «Гаражный кооператив «Корчев» Строительство объекта без разрешительных документов 27 г.о. Керчь, ул.Генерала Косоногова, д.36-а Строительство объекта без разрешительных документов на земельном участке не отведенным 28 г.Керчь, щ.Героев Сталинграда, 44-48 Строительство жилых домов 29 г.Керчь, ш.Героев Сталинграда, 14-а Объект строительства 30 г.Керчь, ул.Горького — пер.2-ой Портовый Объект строительства 31 г. Керчь, проезд Адмиралтейский, 1 Объект строительства

Со списком по всему Крыму можно ознакомиться на правительственном сайте.

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