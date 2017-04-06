В Керчи занялись обочинами дорог

В городе продолжается ремонт трассы Керчь-Симферополь. Чинится не только проезжая часть. Работа продвигается в сторону паромной переправы и сейчас ремонтники заняты обочинами дорог и автобусными остановками.

На текущий момент происходит выравнивание покрытия обочин, Вчера на участке за заводом Войкова по одной полосе движения автомобилей была рассыпана земля, которой впоследствии будут выравнивать обочины дорог. Также ремонтируют «карманы» автобусных остановок. Кроме того, там, где необходимо, делают на остановках пандусы для людей с ограниченными возможностями.

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Напомним, ремонт керченских дорог возобновился недавно. Случались курьезы с укладкой асфальта в лужи. На данный момент, по пути к Керченской паромной переправе наносится дорожная разметка.



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