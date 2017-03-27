В Керчи запретят ловить рыбу

Во всех крымских водоемах внутреннего значения вводится запрет на рыболовную деятельность. Ограничение будет действовать два месяца. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра Министерства сельского хозяйства региона.

В Крыму с 1 апреля по 31 мая 2017 года будет установлено ограничение на рыболовство. Речь идёт как про любительское, так и спортивное рыболовство. Запрет распространяется на все внутренние водоемы рыбохозяйственного значения.

Данная мера вызвана с периодом нереста, поскольку этот биологически важный процесс начинается у всех обитателей водоемов с приходом тепла.

«Запрет на рыбалку очевиден и объясняется необходимостью создания наиболее благоприятных и спокойных условий для воспроизводства водных биоресурсов», — отмечают в пресс-службе.

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Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, в свою очередь, заметил, что в этом году, в отличие от предыдущего, количество удочек и крючков значения не имеет. Ловля рыбы полностью исключается на данный период.

Важно отметить, что запрет не распространяется на добычу хирономид (мотыля) в тех водных объектах, где допускается промышленная рыбалка этого вида.

Нарушение постановления влечёт за собой административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей для граждан и от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

Отметим, что в Керчи большое количество любителей данного вида деятельности. Как правило, с наступлением теплого сезона у городских водоёмов количество горожан с удочками увеличивается. Ввиду запрета керченским рыболовам следует воздержатся от ловли рыбы в период на два месяца, дабы не получить штраф и не мешать биологически важному процессу.



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