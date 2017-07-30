В Керчи заработает новый завод

Сергей Бороздин посетил «Завод по производству металлических опор освещения», запуск производства которого планируется на сентябрь этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации г. Керчь.

Инициатором данного проекта выступила ООО «Производственная коммерческая фирма «Промснабресурс — Крым» из г. Великий Новгород. Общий объем инвестиций составляет 650 млн. руб.

Приоритеты компании сфокусированы прежде всего на производстве металлоконструкций и светотехнического оборудования. Производство оцинкованных опор освещения, дорожного ограждения — ведущее направление предприятия.

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По словам заместителя генерального директора компании Александа Малины, было проведено переоборудование и модернизация цехов и административно-бытовых помещений, заменены полностью кровля и оконные блоки. Запуск производства планируется на сентябрь 2017 года. Также планируется создать стратегическую металлобазу по продаже и хранению металлоизделий.

Сергей Бороздин отметил, что реализация данного инвестиционного проекта положительно отразится на экономике города. Это создаст дополнительные рабочие места, а также прибыль от налогов в городской бюджет.

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