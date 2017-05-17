В Керчи заработала новая радиостанция

К сожалению, речь идет не о проводном радио. Так, Российская телевизионная радиовещательная сеть в Крыму информирует граждан о том, что теперь в Керчи начинает ловить еще одна радиостанция.
Теперь, из радиоприемников, на частоте 105, 3 МГц, вещает радиостанция «Россия сегодня». Это–новостное агентство, зачастую обсуждающее с известными политологами наиболее актуальные и острые проблемы Крыма.
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Радиостанция начала свое вещание на полуострове еще 29 апреля этого года.
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