В Керчи заработали все лифты?

Долгожданное событие в Керчи – уже официально запустили лифты в многоэтажке. Управляющая компания справились задачей в обещанный срок.

КерчьИНФО уже не впервые освещает эту проблему керчан. Около 6 месяцев жители многоэтажек жили без лифта. Журналисты, с присущей им настойчивостью, названивали во всевозможные организации, дозвонились и генеральному директору Фонда капитального ремонта.

Срок сдачи лифтов переносился несколько раз. Основная причина была в том, что лифты не были оснащены кнопкой вызова диспетчера. В Фонде капремонта пояснили, что сдача лифтов без этой кнопки невозможна.

Читайте: Когда в Керчи заработают лифты?

Жители многоэтажек отмечают, что и раньше кнопка вызова диспетчера не функционировала:

«Раньше просто в кабине был размещен номер телефона, по которому можно было позвонить при аварийной остановке лифта».

Генеральный директор Фонда Валерий СТАХНЕВ пояснил, что осенью изменились правила сдачи лифтового оборудования. Это тое вызвало определенные трудности, которые повлекли за собой очередной перенос даты запуска лифтов. Тогда было обещано, что до 25 декабря все лифты заработают.

И вот сегодня к нам обратились уже счастливые жители многоэтажки по улице Орджоникидзе. В их доме работают все лифты. Напомним, ранее мы сообщали, что в этом доме уже совершали запуск лифта. Но это было только в частном порядке для больной пожилой женщины.

Теперь осталось дело за малым – узнать все ли лифты в Керчи работают.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

