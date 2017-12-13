В Керчи завершилась операция «Ребенок-пассажир!»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции по г. Керчи провели комплекс мероприятий направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

С 1 по 10 декабря, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ребенок-пассажир!», инспектора ГИБДД уделяли особое внимание юным участникам дорожного движения. В ходе мероприятий полицейские проводили профилактические беседы с взрослыми и детьми. Инспектора напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, при перевозке детей, мерах безопасности при управлении велосипедами, скутерами, правилах поведения вблизи проезжей части, правилах пересечения проезжей части, необходимости использования в темное время суток и при условиях недостаточной видимости световозравращающих элементов.

В качестве подарков юные участники дорожного движения получили от сотрудников ГИБДД световозравращающие элементы в виде фликеров.

Так, во время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции г. Керчи выявлено 7 – нарушении правил перевозки детей.

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Всего же за период операции полицейскими выявлено 178 нарушений ПДД, допущенных водителями транспортных средств. В отношении водителей транспортных средств, нарушивших правила дорожного движения, составлены административные протоколы.

За нарушение правил перевозки детей водителям транспортных средств грозит наказание в виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей; должностным лицам – от двадцати пяти тысяч рублей; юридическим лицам – сто тысяч рублей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей помнить о том, что самое ценное – это жизнь и здоровье детей, и чтобы их сохранить, необходимо самим показывать пример безопасного поведения на дороге.

Уважаемые водители! Дети в автомобиле являются самой уязвимой категорией пассажиров, в ДТП они страдают значительно серьезнее, чем взрослые пассажиры.

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Напоминаем! Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в транспортных средствах, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств) или ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сидении мотоцикла.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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