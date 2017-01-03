На протяжении последнего месяца в Керчи активно устанавливали светофоры на особо опасных отрезках дорог и перекрестках. Однако, следует отметить, что установка начиналась в спешке и руководство города как следует не подошло к подготовке.

Редакции KerchINFO.com стало известно, что для выполнения работа по установке и введению в эксплуатацию светофоров были приглашены специалисты с ростовской фирмы «Бизнес Меридиан».

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«Мы приехали еще в декабре, должны были до Нового года все установить и уехать. Но по приезду обнаружили, что для работы еще ничего не подготовили и даже не утвердили места для установки светофоров. Нам пришлось еще ждать какое-то время», — рассказывают сотрудники фирмы.

Когда светофоры будут функционировать также остается загадкой.

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Напомним, что новые светофоры появились на следующих улицах: по шоссе Героев Сталинграда, Камыш-Бурунскому шоссе (в районе заправки ТЭС), на улице Горького (возле домов 2б, 3б), на остановке «Луч», на пересечении улиц Кирова и Маршала Еременко и на остановке «Дворец Пионеров».

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