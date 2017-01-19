Сегодня на стадионе имени 50-летия Октября завершился второй этап зимнего фестиваля ГТО. Каждая школа прислала по 6 своих представителей для соревнования в следующих дисциплинах: кросс (забеги проходили вчера), упражнения на гибкость (наклоны), прыжок в длину, подъём туловища (пресс), подтягивания для мальчиков и отжимания для девочек.

Некоторые участники показали отличные результаты, например, учащийся Морского Технического лицея Данил Наумович стал лучшим, прыгнув с места на 3 метра. Необходимо отметить, что норматив для мальчиков на золотой значок ГТО составляет «всего» 2 метра 40 сантиметров. Учащаяся того же лицея Анна Саратова отжалась 30 раз при норме 16.

— Мы решили сдавать нормативы ГТО и готовились больше двух месяцев. Первые же этапы соревнования показали, что мы на верном пути , — рассказывает журналисту сайта KerchINFO.com учитель физкультуры Морского Технического лицея Руслан Шарунов. — Все наши участники поставили себе задачу сдать норматив на золотой значок ГТО и упорно идут к своей цели.

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Итоги соревнований будут подведены позже, а восемь участников, показавших лучшие результаты, будут представлять город Керчь на всекрымских соревнованиях в Симферополе.

Тем старшеклассникам, кто заранее зарегистрировался на сайте ФСК ГТО, результаты будут зачтены в основное тестирование комплекса ГТО.

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