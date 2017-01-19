нормы гто стадион

Сегодня на стадионе имени 50-летия Октября завершился второй этап зимнего фестиваля ГТО. Каждая школа прислала по 6 своих представителей для соревнования в следующих дисциплинах: кросс (забеги проходили вчера), упражнения на гибкость (наклоны), прыжок в длину, подъём туловища (пресс), подтягивания для мальчиков и отжимания для девочек.

Некоторые участники показали отличные результаты, например, учащийся Морского Технического лицея Данил Наумович стал лучшим, прыгнув с места на 3 метра. Необходимо отметить, что норматив для мальчиков на золотой значок ГТО составляет «всего» 2 метра 40 сантиметров. Учащаяся того же лицея Анна Саратова отжалась 30 раз при норме 16.

— Мы решили сдавать нормативы ГТО и готовились больше двух месяцев. Первые же этапы соревнования показали, что мы на верном пути , — рассказывает журналисту сайта KerchINFO.com учитель физкультуры Морского Технического лицея Руслан Шарунов. — Все наши участники поставили себе задачу сдать норматив на золотой значок ГТО и упорно идут к своей цели.

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Итоги соревнований будут подведены позже, а восемь участников, показавших лучшие результаты, будут представлять город Керчь на всекрымских соревнованиях в Симферополе.

Тем старшеклассникам, кто заранее зарегистрировался на сайте ФСК ГТО, результаты будут зачтены в основное тестирование комплекса ГТО.

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нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
нормы гто стадион
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