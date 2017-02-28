В Керчи завершился второй этап Кубка Крыма по пешему туризму

В Керчи провели Кубок Крыма по спортивному туризму в закрытых зданиях. В течение трёх дней в в спортзале керченской школы No24 проходили состязания 2 этапа Кубка Крыма по спортивному туризму .

На прошлой неделе, в период с 24 по 26 февраля в нашем городе проводился Кубок Крыма по спортивному туризму среди учащихся молодых людей, а также более взрослой категории населения. Участники соревновались в технике спортивного туризма в закрытых зданиях. Состязания были проведены по разным возрастным группам и спортивным разрядам участников.

В спортивных состязаниях, организованных администрацией туристско—краеведческого центра «Киммерия» и Крымским республиканским центром туризма и краеведения учащейся молодежи, приняли не только керчане, но и представители многих других городов полуострова. В общей сложности в состязаниях поучаствовало более 150 участников.

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Керченский пеший туризм в рамках Кубка Крыма показали молодые воспитанники кружка МБУДО ТКЦ «Киммерия». По итогу соревнований керченские туристы достигли хороших результатов, наши ребята заполучили вторые и третьи места в парных и индивидуальных спортивных состязаниях. Все призеры и медалисты второго этапа Кубка Крыма по спортивному туризму были вознаграждены памятными дипломами и медалями. Юных представителей керченского пешего туризма готовила к соревнованиям Крупницкая Ольга Ивановна – педагог дополнительного образования МБУДО ТКЦ «Кимерия».

Напомним, что в Керчи проходил второй этап Кубка Крыма по пешему туризму. Всего таких соревновательных этапа три. Первый — проводился в Евпатории, а третий — будет проходить в конце марта в Белогорском районе. Желаем керченским туристам удачи и новых побед в финальном этапе соревнований!

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